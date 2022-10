Kioxia Corporation und Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) feierten heute die Eröffnung der hochmodernen Halbleiterfertigungsanlage Fab7 im Werk Yokkaichi in der japanischen Präfektur Mie. Die Produktionskapazität von Fab7 wird entsprechend der Marktentwicklung im Laufe der Zeit schrittweise erhöht.

Die Gesamtinvestition in der ersten Phase der Anlage Fab7 soll in der Größenordnung von 1 Billion Yen liegen. Ein Teil der Investitionen in der ersten Phase von Fab7 erfolgt im Rahmen eines staatlichen Zuschusses, der modernste Halbleiterfertigungsanlagen fördert und eine stabile Produktion von Halbleitern in Japan sicherstellt.

Fab7 hat die Kapazität zur Herstellung von Flash-Speichern mit 162 Schichten der sechsten Generation und künftiger fortschrittlicher 3D-Flash-Speicher. Es ist geplant, Anfang 2023 mit der Auslieferung von Flash-Speichern mit 162 Schichten zu beginnen.

Die Anlage erhöht die Produktionseffizienz mithilfe künstlicher Intelligenz und vergrößert durch ein platzsparendes Design den verfügbaren Raum für die Fertigungsanlagen in den Reinräumen. Fab7 wurde unter Berücksichtigung von Sicherheit und Nachhaltigkeit konzipiert, kann Erschütterungen durch Erdbeben abfedern und verfügt über die neuesten energiesparenden Halbleiterfertigungsanlagen.

Nobuo Hayasaka, President und CEO der Kioxia Corporation, sagte: "Als neueste und technologisch fortschrittlichste Anlage zur Halbleiterproduktion Japans wird Fab7 für die Zukunft von Kioxia unverzichtbar sein. Die globale Nachfrage nach Speicherprodukten wird langfristig voraussichtlich zunehmen, da die Menge der in der Welt konsumierten Daten über eine Vielzahl vernetzter Geräte steigt. Wir werden weiterhin in die Zukunft investieren und auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren und tragen so zum Aufbau einer digitalen Gesellschaft bei, die das Leben der Menschen bereichert."

Dr. Siva Sivaram, President, Technology Strategy von Western Digital, sagte: "Mit dem innovativen Design und der Produktionseffizienz unterstreicht die neue Fab7-Anlage das Engagement von Western Digital, unseren Kunden weltweit nachhaltige Speichertechnologien zur Verfügung zu stellen. Wir schätzen unsere hervorragende Beziehung zu Kioxia und würdigen diesen Meilenstein angesichts der Tatsache, dass wir gemeinsam langfristig nach Erfolg streben."

Kioxia und Western Digital eint eine bereits mehr als 20 Jahre währende erfolgreiche Joint-Venture-Partnerschaft und sie werden weiterhin Synergien und Wettbewerbsfähigkeit maximieren, indem sie gemeinsam 3D-Flash-Speicher entwickeln.

