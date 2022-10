Kommt in Europa im Winter eine Gaspreisobergrenze? Unter bestimmten Voraussetzungen wäre es möglich. Das steckt dahinter. Von Jennifer Senninger Die Sorge über steigende Gaspreise treibt die ganze Welt. Vor allem in europäischen Ländern, die durch die Auswirkungen vom Krieg in der Ukraine besonders betroffen sind, bangen Unternehmen wie Privathaushalte vor steigenden Preisen. Wäre so etwas wie eine Gaspreisobergrenze als Lösung möglich? Ja, unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...