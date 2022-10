Die technische Gegenbewegung läuft: Zahlreiche China-Aktien liegen heute klar im Plus, nachdem sich bereits gestern eine Erholung angedeutet hatte. Alibaba steigt im US-Handel zunächst rund acht Prozent. Pinduoduo legt sogar 13 Prozent zu. Dabei ist die Konsumstimmung in China angeschlagen. Was ist passiert?Es dürfte sich vor allem um eine Reaktion auf den übertriebenen Kurssturz am Montag handeln. DER AKTIONÄR hatte bereits da in seinem Fazit im Plus-Artikel die aufziehende Trading-Gelegenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...