DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Kanzleramt: Kein Zusammenhang zwischen Cosco-Entscheidung und Scholz' China-Reise

Das Bundeskanzleramt hat eine Verbindung zwischen der umstrittenen Cosco-Entscheidung und der geplanten China-Reise von Olaf Scholz (SPD) bestritten. "Die Kabinettsentscheidung steht in keinerlei Zusammenhang mit der China-Reise", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Mittwoch. Die Bundesregierung hatte zuvor nach wochenlangen Debatten grünes Licht für die Teilübernahme eines Containerterminals im Hamburger Hafen durch den chinesischen Staatskonzern Cosco gegeben.

Scholz bekräftigt nach Treffen mit Macron in Paris enge Zusammenarbeit

Nach seinem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die enge Zusammenarbeit der beiden Partnerländer bekräftigt. "Deutschland und Frankreich stehen eng zusammen und gehen die Herausforderungen gemeinsam an", erklärte Scholz am Mittwoch im Onlinedienst Twitter.

HHLA-Vorstandschefin weist Kritik an Cosco-Einstieg zurück

Das Hafenunternehmen HHLA hat die Genehmigung zum Einstieg des chinesischen Staatskonzerns Cosco in eines ihrer Hamburger Containerterminals begrüßt und Kritik an der Vereinbarung zurückgewiesen. "Die Zusammenarbeit zwischen HHLA und Cosco schafft keine einseitigen Abhängigkeiten", erklärte die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath am Mittwoch in Hamburg. Die HHLA bleibe ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen mit der Hansestadt Hamburg als ihrem wichtigsten Anteilseigner.

Spritpreise laut ADAC trotz Rückgangs weiter "deutlich zu hoch"

Die Spritpreise sind im Vergleich zur Vorwoche spürbar gesunken. Einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des ADAC zufolge sanken die Preise für Diesel im landesweiten Durchschnitt um 2,7 Cent auf 2,120 Euro pro Liter. Beim Benzin fiel der Preisrückgang demnach mit 5,4 Cent auf 1,885 Euro doppelt so stark aus. Die Preise an den Tankstellen seien aber weiterhin "deutlich zu hoch, vor allem bei Diesel", erklärte der Automobilclub.

Bundesregierung: Keine Pressekonferenz nach Treffen von Scholz und Macron

Nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron wird es am Mittwoch entgegen früherer Ankündigungen keine Pressekonferenz geben. "Das Mittagessen ist ja im Rahmen eines Arbeitsmittagessens geplant, analog zu dem Abendessen, das Macron kürzlich hier in Berlin hatte, und insofern wird es dabei keine Pressekonferenz geben", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann.

Corona-Ausbruch in größter iPhone-Fabrik der Welt in China

In der größten iPhone-Fabrik der Welt im zentralchinesischen Zhengzhou haben sich Beschäftigte mit dem Corona-Virus angesteckt, was zu Beeinträchtigungen in der Produktion führt. Während im Internet von zehntausenden Infizierten die Rede war, sprach die Betreiberfirma Foxconn am Mittwoch von einer "kleinen Zahl" an Corona-Fällen. "Die Auswirkungen sind kontrollierbar, die Produktion ist relativ stabil", versicherte das Unternehmen.

Putin beaufsichtigt Training der strategischen Abschreckungskräfte

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat am Mittwoch einer Übung der "strategischen Abschreckungskräfte" seines Landes beigewohnt, deren Aufgabe es unter anderem ist, auf eine Bedrohung durch einen atomaren Angriff zu reagieren. "Unter der Führung des Oberbefehlshabers der Streitkräfte, Wladimir Putin, haben die strategischen Abschreckungskräfte am Boden, zu Wasser und in der Luft ein Training abgehalten", teilte der Kreml mit.

EU-Kommission legt Plan für bessere Luftqualität in Europa vor

Die Europäische Kommission will mit strengeren Grenzwerten die Luft in Städten und Dörfern der EU verbessern. "Frische Luft sollte kein Luxus sein, sie sollte als grundlegendes Menschenrecht betrachtet werden", sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius am Mittwoch in Brüssel. Dafür schlug die Kommission vor, die erlaubten Grenzwerte für Feinstaub zu senken. Um zusätzlich die Qualität von Gewässern in der EU zu verbessern, sollen etwa Abwasser besser geklärt werden.

EU-Kommission will Nutzung von Sofort-Überweisungen fördern

Die Europäische Kommission will das System von Sofort-Überweisungen in der EU stärken. In dem Zusammenhang schlug die Brüsseler Behörde am Mittwoch vor, Zahlungsdienstleistern, die Überweisungen in Euro anbieten, das Anbieten von Sofortüberweisungen vorzuschreiben. Zudem sollen Anbieter von Zahlmethoden beziehungsweise Banken für Sofortüberweisungen keine höheren Gebühren erheben dürfen als für herkömmliche Überweisungen.

Britische Regierung macht Aufhebung von Fracking-Verbot rückgängig

Die neue britische Regierung von Premier Rishi Sunak macht die erst im September verkündete Aufhebung des Fracking-Verbots im Land wieder rückgängig. Sunak sagte am Mittwoch im Parlament, er halte sich an das 2019 erlassene Fracking-Moratorium. Seine Vorgängerin Liz Truss hatte es gekippt, "um die Energiesicherheit zu stärken".

US-Rohöllagerbestände stärker als erwartet gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 21. Oktober erhöht. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 2,588 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 0,6 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,725 Millionen Barrel reduziert.

USA

MBA Market Index Woche per 21. Okt -1,7% auf 201,1 (Vorwoche: 204,6)

MBA Purchase Index Woche per 21. Okt -2,3% auf 160,4 (Vorwoche: 164,2)

MBA Refinance Index Woche per 21. Okt unverändert auf 394,7 (Vorwoche: 394,6)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.