(shareribs.com) Frankfurt / New York 26.10.2022 - Biotech-Aktien zeigten sich am Mittwoch überwiegend fest. Im deutschen Handel kletterten unter anderem die Papiere von Evotec und Biotech deutlich. An der Wall Street zieht der Sektor an. Der DAX verbesserte sich heute um 1,1 Prozent auf 13.195 Punkte. Hier kletterten Zalando, Symrise und Fresenius deutlich. Auf der anderen Seite standen RWE, Continental ...

Den vollständigen Artikel lesen ...