Mit Spannung erwartet wurde am Mittwoch an der Wall Street der Börsengang von Mobileye. Die Intel-Tochter aus Israel ist als Entwickler von Fahrerassistenzsystemen tätig und hat einen spektakulären Handelsstart hingelegt. Mehr als 36 Prozent über dem Ausgabepreis notierte die Aktie in der Spitze.Der Ausgabepreis je Aktie lag bei 21,00 Dollar und damit bereits über der angepeilten Preisspanne von 18 bis 20 Dollar. Am Mittwoch kletterte Mobileye dann bis auf 28,50 Dollar. Damit wird Mobileye mit fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...