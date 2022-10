NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel die Gewinne ausgebaut. Damit setzte sich die am Freitag begonnene Erholung der Notierungen fort. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,45 Prozent auf 111,05 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 4,01 Prozent.

Nach wie vor sorgte die Spekulation auf weniger starke Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed in absehbarer Zeit für Kursauftrieb bei den Anleihen, während die Renditen im Gegenzug unter Druck gerieten. Bei der nächsten Zinsentscheidung der Fed Anfang November wird noch fest mit einer kräftigen Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet. Bei den künftigen Zinsentscheidungen dürfte die Notenbank aber "einen Gang herunter schalten", sagte Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank./bek/he