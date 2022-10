EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Müller - Die lila Logistik SE: Müller - Die lila Logistik erwirbt die Sigloch-Gruppe



26.10.2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagwort: Mergers & Acquisitions Müller - Die lila Logistik erwirbt die Sigloch-Gruppe Besigheim, 26. Oktober 2022 - Müller - Die lila Logistik SE hat heute Kaufverträge über den Erwerb der Sigloch-Gruppe, bestehend insbesondere aus der Sigloch Distribution GmbH & Co. KG mit Sitz in Blaufelden, der von ihr genutzten Betriebsimmobilie samt Logistikanlage sowie der Sigloch Distribution k.s. mit Sitz in Horšovský Týn (Tschechien) einschließlich ihrer Betriebsimmobilie, geschlossen. Die Sigloch-Gruppe gehört zu den führenden Logistikdienstleistern in der Buch- und Medienbranche in Deutschland und hat einen weiteren Schwerpunkt in den Bereichen E-Commerce und Industrie in Deutschland und Tschechien. Dabei bietet die Sigloch-Gruppe ein umfassendes Dienstleistungsspektrum, insbesondere Auftragsmanagement, Lagerung, Pick & Pack sowie Retourenlogistik an. Die Sigloch-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2021 mit rund 700 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 66 Millionen. Das Management der Müller - Die lila Logistik hält die Sigloch-Gruppe auf Basis komplementärer Dienstleistungsspektren, Branchenschwerpunkten und Kundenportfolien für eine zukunftsträchtige und diversifizierende Ergänzung. Die beiden akquirierten Logistik-Service-Center in Blaufelden mit 85.000 Quadratmetern und rund 30.000 Quadratmetern Erweiterungsmöglichkeiten der Logistikhallen sowie in Horšovský Týn mit 17.000 Quadratmetern und rund 12.000 Quadratmetern möglicher Erweiterung bieten erhebliche Wachstumspotentiale. Neben dem rund EUR 43 Millionen betragenden Gesamtkaufpreis plant die Müller - Die lila Logistik SE in den Jahren 2022 und 2023 betriebliche Investitionen in Digitalisierungs- und Automatisierungslösungen für die Sigloch-Gruppe. Der Kaufpreis und die Investitionen werden durch Bankdarlehen in Höhe von EUR 50 Millionen finanziert. Die Vollkonsolidierung der Gesellschaften der Sigloch-Gruppe und der Betriebsimmobilie in die Konzernrechnungslegung der Müller - Die lila Logistik SE erfolgt rückwirkend zum 1. Juli 2022. Das Management erwartet für den Konzern der Müller - Die lila Logistik SE hiernach einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von rund EUR 198 Millionen und ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen EUR 3,5 und 4,5 Millionen vorbehaltlich weiterer Ergebnisbelastungen aus einem Projektanlauf. Das Betriebsergebnis (EBIT = earnings before interest and taxes) ist definiert als Konzernergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen abzüglich Beteiligungsergebnis. Müller - Die lila Logistik SE

Ferdinand-Porsche-Straße 6

74354 Besigheim

ISIN DE0006214687





