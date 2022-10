Das Grauen geht wieder um - Halloween steht vor der Tür, der Tag für alle Horror- und Gruselfans. Gänzlich unberührt davon zeigt sich, zumindest historisch betrachtet, die Börse im Zeitraum von November an über den Winter - es handelt sich um die renditeträchtigste Phase im gesamten Börsenjahr. Ab Halloween lässt sich also mit Aktien gutes Geld verdienen. Und es gibt gute Gründe dafür, dass dies auch in diesem Jahr möglich ist.Welche Faktoren für eine starke Rally ab Halloween sprechen und mit welchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...