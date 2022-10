Branchenführende Effizienz sorgt für deutlichen Mehrwert im Konsortialanleihen-Segment

UnitedLex, ein führender Anbieter von Daten- und Fachdienstleistungen im Rechtsbereich, teilte heute mit, dass seine Partnerschaft mit Credit Suisse (NYSE: CS) bereits seit über 10 Jahren besteht und in diesem Zeitraum für Credit Suisse über 400.000 Trades mit einem Gesamtwert von über 1,4 Billionen Dollar abgewickelt wurden. Mit seinem globalen Team von 60 Mitarbeitern und Betriebszentren in New York, London, Frankfurt und Gurugram bietet UnitedLex Abwicklungsdienste für Pari- und notleidende Bankdarlehen und Handelsforderungen auf dem Markt für fremdfinanzierte Kredite (Leveraged Loans) an.

Im zurückliegenden Jahrzehnt setzte UnitedLex zusammen mit Credit Suisse preisgekrönte Prozesse um, die den branchenweiten Ruf des Finanzinstituts aufrecht erhielten. UnitedLex gratuliert der Credit Suisse hiermit zu den prestigeträchtigen Banker's Investment Banking Awards 2022 als Investmentbank des Jahres für Leveraged Finance.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich hat UnitedLex dafür gesorgt, dass die praktische Nutzung von Technologien und Prozessen im großen Maßstab Effektivität und Effizienz im Konsortialanleihen-Markt erzeugt hat. "Die bis dato um diesen Meilenstein herum erzielten Ergebnisse stützen überzeugend unseren Data-First-Ansatz für die Werterfassung führender globaler Unternehmen", merkte Dan Reed, Chief Executive Officer bei UnitedLex, an. "Wir freuen uns darauf, zusammen mit Credit Suisse und anderen führenden Finanzinstituten neue Strategien zu entwickeln, die wirtschaftliche Erfolge erzielen, insbesondere angesichts der aktuell immer volatiler werdenden Marktdynamik."

Über UnitedLex

UnitedLex ist ein Anbieter von Daten- und Fachdienstleistungen, die Ergebnisse erzielen, welche im rechtlichen und wirtschaftlichen Bereich Mehrwert und einen Wettbewerbsvorteil schaffen. Die Firma wurde 2006 gegründet, um die Grenzen der Innovation im juristischen Bereich zu erweitern. Wir stellen Lösungen bereit, die eine messbare Leistungssteigerung, Risikobegrenzung, Umsatzsteigerung und Kostensenkung, sowie digitale geschäftliche Synergien erzielen. Unser Team von über 3.000 Rechts-, Daten- und Technologiespezialisten unterstützt unsere Kunden von Betriebszentren in der ganzen Welt aus.

