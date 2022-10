Supima freut sich, die Teilnehmer und die Termine für das 5. jährliche Supima Design Lab anzukündigen.

From top left to right: Alix Habran Jensen (Finalist of the International Festival of Fashion, Photography and Accessories, Hyères 2022), Jean-Pierre Blanc (Founder of International Festival of Fashion, Photography and Accessories, Hyères), Antonia Schreiter, Fernando Miró, Tim Suessbauer, Alizée Loubet, Lora Sonney, Juha Vehmaanperä, (Finalists International Festival of Fashion, Photography and Accessories, Hyères 2022), Candice Tianyu, (finalist Supima Design Competition 2022), Jenny Hytönen (Winner of the Grand Prix of the jury Première Vision and Public Prize of the International Festival of Fashion, Photography and Accessories, Hyères 2022), Chan Kyoo Hwang (finalist of the Supima Design Competition 2022), Niccolò Pasqualetti (designer), Taku Yhim (winner of the Supima Design Competition 2022), Charles de Vilmorin (designer), Paige Geist (Marketing Manager Supima), Sini Saavala (Finalist of the International Festival of Fashion, Photography and Accessories, Hyères 2022), Marc Lewkowitz (President CEO Supima), Denise Campbell Bauer (US ambassador to France), Buxton Midyette (VP Marketing Promotions Supima), Bibhu Mohapatra (designer), Valentin Lessner (Winner of the 19M métiers d'Art Prize and Mercedes-Benz Sustainability Prize of the International Festival of Fashion, Photography and Accessories, Hyères 2022) (Photo: Business Wire)