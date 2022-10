MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zur Reform der Gesundheitspolitik:

"Die Art, wie Deutschland seit Jahren mit seinen Krankenhäusern umgeht, ist voller Widersprüche. Zwar leistet sich das Land so viele Kliniken wie kaum ein anderes, stattet aber die meisten davon so aus, dass sie nicht vernünftig arbeiten, geschweige denn in Krisenzeiten überleben können. Häuser, die eine Notaufnahme oder Geburtshilfestation vorhalten, werden faktisch bestraft, weil es dafür kaum Geld von den Krankenkassen gibt."