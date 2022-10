BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu marode Sportanlagen:

"Wissenschaftliche Studien belegen, dass körperlich aktive Schüler bessere Noten haben. Besorgniserregend ist deshalb, dass nach einer aktuellen Untersuchung der Krankenkasse DAK 68 Prozent der Jungen und Mädchen in Folge der Corona-Pandemie inzwischen als bewegungsarm einzustufen sind. Doch von den rund 4130 Sportanlagen in Berlin sind knapp 1000 in einem sehr schlechten oder sogar unbrauchbaren Zustand - und das auf Jahre hinaus. Die Instandsetzungskosten für die Sporthallen oder Laufbahnen gehen in die Milliarden. Angesichts explodierender Baukosten und des Fachkräftemangels am Bau wird es nun immer schwieriger, diese Aufgabe zu stemmen. Doch Abwarten hilft nicht. Nur noch rund 30 Prozent der Anlagen gelten als gut erhalten. Der Senat muss dringend vom Planen ins Handeln kommen, sonst droht der Totalverlust."/yyzz/DP/he