PTA-News: Software AG: Veränderung im Vorstand der Software AG

Darmstadt (pta010/27.10.2022/07:02) - Darmstadt, Deutschland, 27. Oktober 2022: Die Software AG (Frankfurt MDAX®: SOW) hat heute personelle Veränderungen im Vorstand bekannt gegeben.

Der Konzern teilt mit, dass sich der Aufsichtsrat und der Vorstandsvorsitzende Sanjay Brahmawar über eine Vertragsverlängerung bis zum Jahr 2026 geeinigt haben.

Weiter gab der Konzern heute bekannt, dass sich Finanzvorstand Dr. Matthias Heiden entschieden hat, die Software AG zu verlassen, um neue Aufgaben wahrzunehmen.

Dr. Heiden kam im Juli 2020 zur Software AG und hat in der jüngsten Phase der Helix-Transformationsstrategie des Konzerns maßgeblich zu deren Umsetzung beigetragen. Er hat die laufende Umstellung des Geschäftsmodells des Konzerns auf Subskriptionen geleitet und den Ausbau immer hochwertigerer wiederkehrender Umsätze vorangetrieben.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat danken Dr. Heiden für sein Engagement während seiner Zeit bei der Software AG. Er hat einen wichtigen Beitrag geleistet, und alle, die mit der Software AG verbunden sind, wünschen ihm für die Zukunft das Beste.

Dr. Heiden wird bis zum 31. Dezember 2022 im Unternehmen verbleiben. Seine Nachfolgerin wird Daniela Bünger, eine erfahrene Finanzexpertin. Sie kommt von Atos, wo sie derzeit die Rolle des Senior Vice President of Finance and Head of Finance Integration bekleidet. Zuvor war sie CFO of Global Financial Services and Insurance bei Atos und davor CFO der Region Benelux und Nordics von Atos. Eine weitere Station ihrer Laufbahn war das Beratungsunternehmen Accenture, bei dem sie neun Jahre tätig war. Daniela Bünger verfügt insbesondere über profunde Erfahrungen in der Verbesserung und Straffung betrieblicher Prozesse, der Stärkung wiederkehrender Umsatzströme sowie der Eingliederung übernommener Unternehmen. Sie tritt ihr Amt zu Beginn der Beschleunigungsphase der Helix-Transformation an, in der ihre Fähigkeiten die Anforderungen des Konzerns in idealer Weise erfüllen.

Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG, sagte: "Ich bin stolz darauf, die Transformation der Software AG zu nachhaltigem, profitablem Wachstum fortzuführen. Als wir im Jahr 2019 unsere Helix-Strategie eingeführt haben, hatte ich für unser Unternehmen ein klares Ziel vor Augen. Die Strategie hat es uns ermöglicht, ein Subskriptionsmodell einzuführen, unsere Produkte in die Cloud zu bringen und die Unternehmensabläufe einfacher, effizienter und ergebnisorientierter zu gestalten. Ich bin mehr denn je von unserem Erfolg überzeugt und möchte mich bei dem Software AG-Team und dem Aufsichtsrat für ihre Unterstützung bedanken. Mein Dank gilt auch Matthias für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und sein Engagement. Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Mit Daniela haben wir eine perfekte Nachfolgerin gefunden. Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns, dass wir sie in unserem Unternehmen begrüßen dürfen."

Christian Lucas, Aufsichtsratsvorsitzender der Software AG, sagte: "Aus Sicht des Aufsichtsrats hat Sanjay das Unternehmen seit Beginn seiner Amtszeit ein großes Stück nach vorne gebracht, und er treibt die Software AG mit viel Begeisterung und Sachkenntnis weiter voran. Der Aufsichtsrat bedankt sich für seine Arbeit und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Auch bei Matthias möchte sich der Aufsichtsrat für seinen Einsatz für die Software AG bedanken. Er hat das Unternehmen durch schwierige Zeiten geführt und dafür gesorgt, dass Daniela ihre Aufgabe in einer Phase antreten kann, in der die Grundlage für Wachstum und Erfolg geschaffen ist."

Dr. Matthias Heiden, Finanzvorstand er Software AG, sagte: "Ich habe die Zeit bei der Software AG sehr genossen und wünsche Daniela viel Glück als meine Nachfolgerin. Das Unternehmen ist resilient, Umsatz und Ergebnis wachsen, und es verfügt über ein großes Zukunftspotenzial. Ich bin davon überzeugt, dass Sanjay und das Team das Unternehmen weiter vorantreiben und das Versprechen der Helix-Strategie, an deren Umsetzung wir seit meinem Eintritt in das Unternehmen gearbeitet haben, einlösen werden."

Daniela Bünger, designierte Finanzvorständin der Software AG, sagte: "Ich finde es großartig, dass ich in dieser wichtigen Phase ihrer strategischen Entwicklung zur Software AG komme. Das Unternehmen ist dank der Helix-Strategie gut vorangekommen, und jetzt ist der Zeitpunkt, um das nachhaltige, profitable Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben. Ich bin zuversichtlich, dass ich dem Unternehmen helfen kann, die Entwicklung des wiederkehrenden Konzernumsatzes, des Cashflows und der Marge zu beschleunigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Sanjay und dem Team das große Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen und ab Januar mit aller Kraft durchzustarten."

