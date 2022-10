The following instruments on XETRA do have their first trading 27.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.10.2022AktienUS00444T2096 AcelRx Pharmaceuticals Inc.Anleihen1 FR001400DNF5 Bouygues S.A.2 FR001400DNG3 Bouygues S.A.3 FR001400DOV0 Pernod Ricard S.A.4 FR001400DNT6 AXA Bank Europe SCF5 XS2551092435 International Finance Facility for Immunisation6 US676167CG22 Oesterreichische Kontrollbank AG7 FR001400DP44 Pernod Ricard S.A.8 US316773DJ68 Fifth Third Bancorp9 US571748BR21 Marsh & McLennan Cos. Inc.10 US571748BS04 Marsh & McLennan Cos. Inc.11 CH1221150506 Nestlé S.A.12 XS2528656080 NIE Finance PLC13 DE000HLB7721 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 FR001400DNU4 SNCF S.A.15 XS2551280436 Svenska Handelsbanken AB [publ]16 US260543DH36 The Dow Chemical Co.17 US91282CFR79 United States of America