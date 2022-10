Osnabrück (ots) -Wer dieser Tage nach einem Neuwagen sucht, der steht immer häufiger erstaunt bis enttäuscht im Autohaus. Nicht verfügbare Sonderausstattungen, lange Lieferzeiten oder gar der Verweis, sich doch bitte gleich bei den Jahres- und Gebrauchtwagen umzuschauen, werden immer mehr zur Regel. Schuld ist die Unterbrechung sicher geglaubter Lieferketten durch Pandemie und globale Konflikte.Für Industrie und Handel ist diese Situation, die längst nicht mehr nur die Automobilbranche betrifft, frustrierend: Die Kunden sind da, aber man kann nicht liefern. Die 'Chipkrise' ist längst zum geflügelten Wort geworden und die Verantwortlichen suchen händeringend nach Möglichkeiten, ihre Lieferketten künftig krisensicher zu gestalten.Hier setzt ein neues kostenloses Webinar-Angebot des Osnabrücker IT- und KI-Spezialisten LMIS AG an, das am Mittwoch, 16. November 2022 um 10.00 Uhr, erstmals an den Start geht. Vivien Reinke, ausgewiesene Expertin im Bereich des Process Minings, möchte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier die Möglichkeiten dieser Prozessmanagement-Technologie in der Etablierung und Unterhaltung resilienter Lieferketten näherbringen."Process Mining ist im Wesentlichen eine Technik des Prozessmanagements, die es erlaubt, geschäftliche Prozesse, gerade auch solche im Bereich der Supply Chain, auf Basis digitaler Spuren zu analysieren," erklärt die Wirtschaftswissenschaftlerin, "vereinfacht gesagt funktioniert Process Mining wie eine Röntgenaufnahme von Geschäftsprozessen. So können wir in Echtzeit sehen, wo Prozesse vom Ideal abweichen und dadurch Ressourcen verschwendet werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich dann nachhaltige Lösungen implementieren, die Lieferketten resilient werden lassen und Kundenzufriedenheit langfristig sichern."Das Webinar-Angebot wird von der Osnabrücker LMIS AG erstmals kostenlos für ein interessiertes Publikum aus der Industrie, insbesondere auch aus den von der aktuellen Krise besonders betroffenen Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik und Großhandel, angeboten. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter https://www.lmis.de/lieferketten-webinarPressekontakt:Für Rückfragen aus dem Fachpublikum steht die Dozentin selbst gerne zur Verfügung unter: vivien.reinke@lmis.dePressekontakt:Angela Kasenko, MBA & EngineeringHead of Marketing, LMIS AGTel: +49 (0)541 96325071Mail: presseservice@lmis.deNeumarkt 149074 OsnabrückOriginal-Content von: LMIS AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156946/5354905