Das hätte sich vor einem Jahr keiner träumen lassen. Die Credit Suisse benötigt einen Bail-Out, nachdem die Verluste sich immer stärker ausweiten. Absturz bei Meta. Das Geschäft im 3. Quartal lief schwächer als erwartet und die Prognose enttäuschte die Wall Street. Ford Motor muss die Erwartungen weiter senken. Die Profitabilität wird nun am unteren Ende der Prognosespanne gesehen.Der Handel in Asien am Donnerstagmorgen ist uneinheitlich. Während China und Japan mit leichten Verlusten kämpfen, können die Benchmarks in ...

