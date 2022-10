Ostermundigen (ots) -ObWohnmobil oder Wohnwagen, wer seinen Camper nicht richtig einwintert, muss imFrühling mit einer bösen Überraschung rechnen. Insbesondere Feuchtigkeit kannzu grossen Schäden wie Schimmelbefall oder gar Fäulnis führen. Das kann nichtnur teuer werden, sondern bei Schimmelbefall auch gesundheitsschädlich. Dassund wo sich Feuchtigkeit bildet, ist oft auf den ersten Blick nicht erkennbar.Wer die folgenden Tipps des TCS befolgt, kann sorgenfrei in den Winter und imFrühling fäulnis- und schimmelfrei wieder in die Campingsaison starten.Der erste Schritt im Kampf gegen die Feuchtigkeitbeginnt im Innenraum. Nach Möglichkeit sollten alle Polster und Matratzen ausdem Fahrzeug entfernt und im trockenen Keller zu Hause eingelagert werden.Falls dies nicht möglich ist, die Polster und Matratzen im Fahrzeug soaufrichten, dass diese von allen Seiten gut belüftet werden und diese keinendirekten Kontakt zu den Aussenwänden haben. Alle Klappen und Türen gehören imCamper geöffnet, sodass alles gut belüftet wird. Man kann zusätzlich auch einegrosse, flache Kiste auf den Boden stellen und diese mit Katzenstreu befüllen,was der Luft im Inneren des Wagens die Feuchtigkeit entzieht.Unterboden prüfenDer nächste Schritt ist die Begutachtung desUnterbodens, insbesondere wenn dieser, wie bei den meisten Wohnwagen undeinfacheren Wohnmobilen, aus Holz ist. Hier muss sorgfältig geprüft werden, obder Unterbodenschutz, welcher das Holz vor eindringender Feuchtigkeit schützt,noch an allen Stellen vorhanden ist, oder ob er stellenweise schon abblättert.Dann muss schnell gehandelt werden, denn sonst fängt das Holz in kürzester Zeitan zu faulen und das zieht eine teure Reparatur nach sich. Besonders gefährdeteStellen sind an den Übergängen der Seitenwände zum Boden. Hierfür geeigneteMittel bekommt man beim Wohnwagen-/Wohnmobil Händler oder lässt es dortausbessern. Abschliessend sind die Gummidichtungen an Türen, Fenstern undKlappen zu reinigen. Danach mit Türgummi-Pflegesprays oder -stiften behandeln.Nicht alle Planen sind zur Abdeckung geeignetKann man sein Fahrzeug nicht unter einem Dachüberwintern, dann ist es empfehlenswert, die Karosserie mit einer speziellenPlane gegen die winterlichen Witterungseinflüsse zu schützen. Speziell deshalb,weil die Plane zwingend atmungsaktiv sein muss. Der TCS rät dringend von Gewebeplanenaus Polyethylen ab. Diese sind zwar günstig und absolut wasserdicht, aber ebennicht atmungsaktiv.Die Luftfeuchtigkeit unter der Plane und imFahrzeug, welche den ganzen Winter über nicht verdunsten und abfliessen kann,beschleunigt die Bildung von Rost oder gar Alufrass. Aber noch viel schlimmerist, dass sich Schimmelpilz im Caravan bilden kann, was man ausgesundheitlichen Gründen zwingend vermeiden muss.Spezielle Caravan-Schutzhüllen aus textilem Gewebe(Vliesstoff) sind am besten geeignet. Sie sind wasserabweisend undatmungsaktiv. Regen und Schnee werden sehr lang daran gehindert durch dasGewebe zu dringen und wenn doch, entweicht die Feuchtigkeit bei etwas trockenemWetter unverzüglich wieder durch das Gewebe.Wichtig ist, dass die Schutzhülle sturmfestverspannt wird, die Spannriemen über die Zeit nicht den Lack an der Karosseriewegscheuern und dass sich keine Wassersäcke bilden können, die zumDurchfeuchten führen würden.WeitereExperten-TippsDichtungenregelmässig prüfen, mindestens alle zwei Jahre!Sich Zeitfür die Einwinterung nehmen, es lohnt sich: Wer sich für das sorgfältigeEinwintern einen halben Tag Zeit nimmt, hat im Frühjahr keine Problem mitFeuchtigkeits- oder Frostschäden und kann mit den ersten warmen Sonnenstrahlensein Fahrzeug aus dem Winterschlaf holen und die erste Reise ohne unerwarteteProbleme antreten.· Zwischen-Kontrolle während derWinterpause: Alle 4 Wochen sollte man sein Campingfahrzeug aufsuchen undprüfen, ob alles so weit ok ist und vor allem, ob nirgends Feuchtigkeitsspurensichtbar sind oder sogar Wasser eingedrungen ist.· Thema Frischwasser: alles Wasser raus und dafürsorgen, dass die Leitungen gut durchlüftet sind. Im Frühjahr kann man dann miteinfachen Mitteln eine Reinigung des Frischwassersystems vornehmen.WeiterInfos zum Einwintern des Campers plus eine Checkliste zum Download finden sichauf der TCSWebsite (https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping-insider/ratgeber/ausruestung/wohnmobil-und-wohnwagen-korrekt-einwintern.php).Pressekontakt:Sarah Wahlen, Mediensprecherin TCS, 058 827 34 03, sarah.wahlen@tcs.ch,www.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100897324