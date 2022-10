Der Triebwerkshersteller MTU setzt seinen Erholungskurs fort und federt die Folgen der Pandemie ab. Im dritten Quartal stiegen die Gewinne weiterhin deutlich, verglichen mit der niedrigen Vorjahresbasis und der Konzern konnte die hauseigene Analystenprognose leicht übertreffen. Daher hob man auch die Jahresprognose an. Das Unternehmen rechnet nun mit 5,4 bis 5,5 statt wie bisher 5,2 bis 5,4 Mrd. Euro Umsatz und einem Wachstum des bereinigten operativen Gewinns (EBIT) im niedrigen 30-%-Bereich. Hier waren bislang rund 25 % prognostiziert. In der zivilen Instandhaltung dürfte das Wachstum etwa 20 % erreichen. Bislang galt hier das Ziel eines Anstiegs im hohen Zehner-Prozentbereich. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info









