Drei aus der GAFAM-Familie haben bereits ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. An diesem Donnerstag ist nachbörslich neben Apple Amazon an der Reihe. Nach den mauen Zahlen von Alphabet, Microsoft und Meta stand auch die Amazon-Aktie am Mittwoch unter Druck. DER AKTIONÄR blickt auf die Markterwartungen.

