Nach kräftigen Vortagesgewinnen geht die Erholung am Kryptomarkt am Donnerstag mit etwas reduziertem Tempo weiter. Die jüngsten Ausbrüche in den Charts von Bitcoin und Ethereum scheinen sich damit zu bestätigen, stehen aber bereits vor dem nächsten Härtetest. Unterdessen gibt ein Coin in den Top 10 nach Market Cap jetzt erst so richtig Gas.Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed das Tempo ihrer Leitzinserhöhungen etwas drosseln könnte, hat an den Märkten zuletzt wieder für mehr Zuversicht und wachsende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...