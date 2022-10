Die Dollarstärke in diesem Jahr ist unverkennbar. Trotz des jüngsten Rücksetzers notiert der Dollarindex seit Jahresbeginn immer noch fast 15 Prozent im Plus. Die gesamte Aufwärtsbewegung ausgehend von dem Tief am 4. Januar 2021 hat dem Dollar in der Spitze ein Plus von knapp 29 Prozent beschert. Die vielen Gründe für den rasanten Anstieg sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...