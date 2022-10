Erst kurz hoch, dann rasant runter: Die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) ist gestern nach -5,59% im Tagesverlauf nachbörslich um weitere -20% auf 104,30 US$ abgestürzt. So tief stand das Papier zuletzt 2015. Auslöser waren die schwachen Quartalszahlen des Facebook-Konzerns. Ist die Aktie jetzt günstig genug zum Einstieg? Oder sollte man lieber nicht ins fallende Messer greifen? Meta Platforms ist seit ein paar Monaten der neue Name des US-amerikanischen ...

