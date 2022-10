Hyundai wird am 9. November um 10 Uhr MEZ in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden die Vorbestellungen für eine auf 2.500 Exemplare limitierte First Edition des Ioniq 6 mit der 77,4 kWh großen Batterie öffnen. Die Auslieferungen dieser Modellvariante sollen zwischen März und April 2023 erfolgen. Wie teuer die E-Limousine hierzulande wird, ist noch nicht bekannt. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...