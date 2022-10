Goldman Sachs hat eine Kaufempfehlung für die Biogen-Aktie ausgesprochen. Dieses Potenzial sehen die Goldmänner in dem neuen Alzheimer-Medikament Lecanemab. Die Hintergründe.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs ist bei der Biogen-Aktie bullish. Die Aktie des Biotech-Unternehmens aus den USA biete Anlegern dank deren jüngsten positiven Daten zum Alzheimer-Präparat Lecanemab viel Potenzial. Zuerst berichte darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

Die Goldmänner stuften Biogen von "Neutral" auf "Buy" und erhöhte das Kursziel für die Aktie auf 370 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von etwa 35 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag.

Die Heraufstufung erfolgte im Anschluss an die Bilanzpressekonferenz des Unternehmens, bei der das neue Alzheimermedikament Lecanemab, das sich in Phase-3-Studien befindet, im Mittelpunkt stand. Goldman hob auch seine Umsatzschätzungen für das neue Medikament auf 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2035 an. Frühere Schätzungen waren von zwei Milliarden US-Dollar ausgegangen.

"Nach den jüngsten Topline-Daten zu Lecanemab Ph3 (CLARITY-AD) ist das Unternehmen nun in der Lage, den Markt für die frühe Alzheimer-Erkrankung im Jahr 2023 und danach zu adressieren", erklärte Goldman-Analyst Salveen Richter in einer Mitteilung.

Und weiter: "Obwohl Investoren der vollständigen Präsentation auf dem CTAD-Kongress (Clinical Trials on Alzheimer's Disease) am 29. November mit Vorsicht entgegen sehen, sind wir aufgrund unserer Gespräche mit führenden Neurologen und dem Management der Meinung, dass die Ergebnisse klinisch aussagekräftig sind - ungeachtet der Konkurrenzprodukte."

Der Biogen-Partner Eisai plant im ersten Quartal des nächsten Jahres die vollständige Zulassung in den USA, der Europäischen Union und Japan zu beantragen. Goldman geht davon aus, dass der Antrag erfolgreich sein wird.

Die Biogen-Aktie hat allein innerhalb eines Monats mehr als 37 Prozent hinzugewonnen. An der Nasdaq schloss die Aktie des gestrigen Handelstags mehr als 2,5 Prozent im Plus ab. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 280,43 US-Dollar.





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: JP3160400002,US09062X1037