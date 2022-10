Zwickau (ots) -Unabhängig und planbar Vermögen aufbauen? Wie das schrittweise gelingt, erklärt Börsenexperte Jens Rabe in seinem neu veröffentlichten Buch "Börse ist ein Business". Denn eines haben laut Autor Jens Rabe alle erfolgreichen Investoren gemeinsam: Sie nutzen die richtigen Strategien und kennen die Grundlagen, die nötig sind, um das eigene Vermögen zu vermehren.Jenes erprobte Wissen macht der Börsenexperte auf 176 Seiten nun Investoren zugänglich und teilt mit ihnen ausführliche Anleitungen zu den wichtigsten Strategien des erfolgreichen Börsenhandels. Investoren erfahren in nur fünf Kapiteln, wie sie als Unternehmer und Führungskräfte durch den Börsenhandel ein zuverlässiges Nebengeschäft aufbauen und damit für sich und ihre Familie ein zusätzliches Standbein sichern.Jens Rabe: "Dieses Buch ist für alle Menschen, die trotz jahrelangen Handelns immer noch kein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen." Aber auch viele Markteinsteiger verlieren ihr Geld oftmals schon nach kurzer Zeit, weil ihnen die richtigen Strategien sowie das Wissen fehlen. "Nur wenigen Menschen gelingt es wirklich, sich über den Börsenhandel ein sicheres Einkommen aufzubauen - Und noch weniger sprechen auch tatsächlich darüber, wie es wirklich funktioniert."In seinem Buch "Börse ist ein Business" zeigt Jens Rabe seiner Leserschaft einen neuen Blickwinkel auf das Konstrukt der Börse auf - und macht damit seiner Leserschaft das komplexe Thema Vermögensaufbau in einer leicht verständlichen Sprache greifbar. Zudem erfahren Investoren, warum der Börsenhandel wie ein eigenständiges Business zu behandeln ist und warum die Tätigkeit als Börsenhändler aus Unternehmersicht betrachtet werden sollte.Für eine Versandpauschale von nur 6,95 EUR können Investoren jetzt von dem Know-how aus über 26 Jahren an der Börse sowie von der Erfahrung von über 2.000 betreuten Investoren profitieren. "Vermögensaufbau geht auch unabhängig und mit wenig Zeitaufwand", so Jens Rabe über die Botschaft seines neuen Buches.Mehr Informationen finden Investoren unter: https://jensrabe.de/buchPressekontakt:Rabe Holding GmbH & Co. KGVertreten durch: Jens Rabehttps://www.jensrabe.deE-Mail: info@jensrabe.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Jens Rabe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143907/5355046