Die Schwäche bei den Technologiewerten mit durchwachsenen Zahlenwerken von Microsoft, Alphabet und Meta hat die Erholungsrally an den US-Börsen am Mittwoch vorerst beendet. Heute legen mit Apple und Amazon zwei weitere Schwergewichte aus dem Technologiesektor ihre Quartalszahlen vor. Der Dow Jones schloss mit einem hauchdünnen Plus von 0,01 % bei 31.839 Punkten fast unverändert. Der marktbreitere S&P 500 gab um 0,74 % auf 3.830 Punkte nach, während der Nasdaq 100 um satte 2,26 % auf 11.405 Punkte absackte.



An den deutschen Börsen warten die Marktteilnehmer heute auf die Zinsentscheidung der EZB, die um 14.15 Uhr verkündet wird. Der Markt rechnet mit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf einen Leitzins von 2,00 %. Angesicht der aktuellen Inflationsrate von 9,9 % muss die EZB die geldpolitischen Zügel weiter anziehen. Der Dax eröffnete heute Morgen den Handel mit einem Minus von 0,32 % bei 13.152 Punkten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion



