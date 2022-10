Für die Agnico Eagle Mines Aktie (ISIN: CA0084741085) wurden am Abend oder vielmehr bei uns in der Nacht des 26.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Wir finden die Zahlen sind solide - nicht mehr aber auch nicht weniger. Das Unternehmen selber sieht die Jahresprognose bekräftigt, wir finden es könnte knapp werden bei der Goldproduktion. Doch dazu blicken wir später. Zunächst mal ein Blick auf die Finanzergebnisse. Hier zeigt sich das Unternehmen konstant, zumindest was ...

