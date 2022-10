Am Montag (24.10.2022) gaben viele China-Aktien wie Alibaba (WKN: A117ME), Nio (WKN: A2N4PB), BYD (WKN: A0M4W9) und Tencent (WKN: A1138D) stärker nach. Der gesamte Hang-Seng-Index verlor 6,36 % und notiert nun zu Kursen wie zuletzt 2009. Politische Veränderungen drücken China-Aktien Grund sind weniger unternehmensspezifische Meldungen, sondern eine Verschlechterung der politischen Rahmenbedingungen. So hat sich der chinesische Präsident Xi Jinping am Wochenende für weitere fünf Jahre (seine dritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...