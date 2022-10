Meta mit Zahlen: Metaverse schreibt Verluste

Werbung



Neben zurückgehenden Werbeeinnahmen schreibt die Entwicklung des Metaverse starke Verluste durch seine hohen Kosten. Außerdem: Wie wirkt sich die Zinspolitik auf den Euro-BUND-Future aus? Erfahren sie mehr dazu in unserer aktuellen Anlage-Idee.



Der US-Konzern enttäuschte die Anleger am gestrigen Abend mit seinen Quartalszahlen. Neben den stockenden Werbeeinnahmen als Haupteinnahmequelle von Meta, schlug besonders die Entwicklung und Vorantreibung des Metaverse stark negativ zu Buche. Alleine im laufenden Jahr schrieb die Einheit Reality Labs, unter welcher die Metaverse-Entwicklungen zusammengefasst sind, über 9 Milliarden Dollar Verlust. Mark Zuckerberg stellte in Aussicht, dass die Kosten für diese Vision in den nächsten Jahren sogar noch steigen könnten, denn das Unternehmen sei noch nicht angelangt, wo es seiner Meinung nach sein solle. Um das Umsatzwachstum wieder auf Kurs zu bringen, stellte er eine konservativere Planung in Aussicht. Finanzchef David Wehner kündigte beispielsweise an, im kommenden Jahr die Einstellungspolitik zu drosseln und weniger neue Stellen aufzubauen. Für das Schlussquartal diesen Jahres stellte Meta einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar in Aussicht.







Der Zinsentscheid der EZB am heutigen Nachmittag steht heute im Fokus der Anleger. Der Großteil der Marktteilnehmer rechnet mit einer Anhebung um 0,75 Prozentpunkte, um die hohe Inflation in Europa (10%) einzudämmen. Welche Auswirkungen die Zinspolitik auf den Euro-BUND Future hat, war Thema der aktuellen Anlage-Idee. Das Video dazu finden sie in unserer Mediathek. Dort finden sie auch weitere spannende Videos zu aktuellen Themen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?