DJ AUKTION/Bund begibt inflationsgeschützte Langläufer

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund kündigt die Emission zweier inflationsindexierter Langläufer für den 1. November an. Insgesamt will die Bundesfinanzagentur 500 Millionen Euro erlösen. Das Platzierungsvolumen dürfte aber niedriger ausfallen, weil zum Zwecke der Marktpflege ein Teil der Stücke in den Eigenbestand des Bundes genommen werden, was ein übliches Prozedere darstellt. Zu den anstehenden Transaktionen wurden folgende Details bekannt:

=== Auktionstag 1. November 2022 Emission 0,10%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. April 2033 Volumen 300 Mio EUR Wertstellung 3. November 2022 Auktionstag 1. November 2022 Emission 0,10%-ige inflationsindexierte Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. April 2046 Volumen 200 Mio EUR Wertstellung 3. November 2022 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2022 04:35 ET (08:35 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.