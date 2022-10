Die Volvo Group hat angekündigt, in ihrem Lkw-Werk im belgischen Gent eine Produktion von Batteriemodulen zu errichten. Diese soll 2025 in Betrieb gehen und wird im ersten Schritt rund 75 Millionen Euro kosten. In Gent verfügt die Volvo Group bereits über eine Batterie-Montage: Wie berichtet werden dort seit Mai von Samsung SDI zugelieferte Zellen und Module zu Batteriepacks für die schweren E-Lkw-Baureihen ...

