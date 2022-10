FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Holcim vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Franken belassen. Das dritte Quartal des Baustoffherstellers dürfte von einer weiterhin starken Entwicklung in Nord- und Südamerika geprägt gewesen sein, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Die Preisentwicklung sollte sich weiterhin stark gestaltet haben. In Europa und Asien dürfte es hingegen beim Absatz träge gelaufen sein./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 06:53 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059

