Vor einem Jahr kam WeWork (WKN: A3C5TW) durch eine Fusion mit BowX an die Börse. Von der damaligen Bewertung, die bei 8 Milliarden US$ lag, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Es ging mit der Aktie rasant bergab. Doch gestern hat der Wachstumswert um knapp +8% auf 2,89 US$ zugelegt. Startet jetzt eine Aufholjagd? WeWork ist ein 2010 gegründetes US-Unternehmen mit Sitz in New York, das Büroflächen und Coworking Spaces für Selbständige und Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...