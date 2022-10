Kennen Sie schon unseren neuen Börsendienst FAST BREAK - Jetzt mehr erfahren: https://bit.ly/3U3SuU3 Am Donnerstag steht die nächste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank an. Warum aber selbst ein Leitzins von drei Prozent noch nicht ausreiche, erklärt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer im Interview. Der Ökonom erwartet einen weiteren großen Zinsschritt von 75 Basispunkten. "Das erwarten auch die Meisten, das ist eingepreist in die Märkte." Eine heftige Reaktion an den Börsen sei nur denkbar, falls die EZB von diesem erwarteten Schritt abweicht. Im Dezember dürften die Notenbanker dann nochmals mit einem großen Schritt nachlegen, bevor die Zinsschritte im kommenden Jahr etwas kleiner ausfallen sollten, glaubt Krämer.