Im Jahresvergleich macht der deutsche Kochbox-Anbieter Hellofresh weniger Gewinn im dritten Quartal. In den USA entwickelt sich das Geschäft aber positiv.

Der Kochbox-Anbieter Hellofresh hat heute seine Zahlen fürs das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Der Gewinn fiel geringer aus als erwartet: Das AEBITDA, das Betriebsergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, lag mit 71,8 Millionen Euro rund zehn Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Am besten lief das Geschäft in den USA. Der Einzelmarkt macht mit mehr als 60 Prozent auch den größten Teil des Umsatzes aus. Dort erwirtschaftete das deutsche Unternehmen bei konstanten Wechselkursen ein Plus von rund 55 Prozent im Jahresvergleich.

Die steigenden Kosten schmälern die Gewinnmargen des Unternehmens. So ist die Marge im Jahresvergleich um 1,7 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent gesunken. Der Umsatz entwickelte sich im gleichen Zeitraum dafür aber besser als erwartet und stieg um fast ein Drittel auf 1,86 Milliarden Euro. Allein in den USA hat das Unternehmen um 45,3 Prozent an Umsatz zugelegt. Auch die Kundenzahlen entwickelten sich positiv: Hellofresh konnte 8,2 Prozent zusätzliche Kunden gewinnen und hat damit einen Bestand von 7,5 Millionen Menschen.

Der Aktienkurs reagiert positiv auf die Quartalszahlen: Laut Marketscreener machte der Titel seit Börsenöffnung 0,92 Prozent Plus und notiert aktuell bei 23,23 Euro. Im Jahresvergleich liegt die Aktie aber noch weit zurück. Seit Jahresbeginn hat sie knapp 66 Prozent verloren. Am 3. Januar kostete eine Aktie des deutschen Unternehmens noch 69 Euro. Das geschätzte KGV für 2022 liegt bei 20,8. Laut Handelsblatt stufen sieben von zwölf Analysten Hellofresh als Buy ein, vier schätzen den Titel neutral ein und einer negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,51 Euro. Die Deutsche Bank belässt Hellofresh als Buy mit einem Kursziel von 54 Euro, wie aus einer gestern veröffentlichten Studie hervorgeht. Analystin Nizla Naizer erklärte das Erreichen der Prognosen als Erfolg.

(sesch) für die wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0008467416,DE000A161408