NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe erneut starke Resultate vorgelegt und die Jahresprognose für den Auftragseingang angehoben, schrieb Analystin Olivia Honychurch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei nur wegen der Verzögerung der Auslieferung schon fertiger Maschinen unter den Erwartungen geblieben. Die Lieferungen sollten aber im Schlussquartal nachgeholt werden, was zusammen mit der starken Nachfrage zu einem deutlichen Umsatzwachstum führen sollte./mis/ajx



ISIN: DE000A0WMPJ6

