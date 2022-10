Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ungarische Nationalbank (MNB) hat am Dienstag den Leitzinssatz bei 13,00% unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Anstatt diesen zu erhöhen, strafe die MNB die Geldpolitik mit weniger transparenten Instrumenten. So lägen die Geldmarkt-Sätze deutlich über dem Leitzins: Der Overnight-BUBOR bei 18,00% und der 3M-BUBOR bei 16,76%. Im letzten Monat habe die Zentralbank mit ihren Maßnahmen für Turbulenzen am Markt gesorgt. Ihre Bemühungen, gepaart mit einer allgemeinen Verbesserung des Ausblicks für Europa, hätten zu einer Erholung des Ungarischen Forints (HUF) beigetragen. EUR/HUF befinde sich zuletzt 5 - 6% unter den Höchstständen von vor zwei Wochen. (27.10.2022/alc/a/a) ...

