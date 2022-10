Selbst in diesem bisher schlechtem Börsenjahr konnten Anleger mit Aktien aus bestimmten Branchen gutes Geld verdienen. Der Virica Index etwa, der fünf aussichtsreiche fünf US-Pharma- und Biotech-Player wie Amgen, Vertex oder auch Regeneron vereint, hat seit Anfang 2022 rund 35 Prozent an Wert gewonnen. Und dieser positive Trend könnte sich fortsetzen. Dafür spricht vor allem die Übernahme-Fantasie in der Branche. Der Biotech-Gigant Amgen etwa erwarb jüngst Chemocentryx für vier Milliarden Dollar. ...

