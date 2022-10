London (ots/PRNewswire) -CloudPay (https://www.cloudpay.com/?utm_campaign=2022-Mktg-Press-Release-Jan-Dec&utm_source=PR&utm_medium=Article&utm_term=Cost%20of%20Living%202022), der Experte für globale Zahlungslösungen, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar beschafft, während das Unternehmen starkes Wachstum verzeichnet, da die Nachfrage nach cloudbasierten integrierten globalen Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsdiensten weiter steigt.Die neue Finanzierung (https://www.cloudpay.com/press-releases/cloudpay-raises-50-million-and-reports-high-growth?utm_campaign=2022-Mktg-Press-Release-Jan-Dec&utm_source=Press%20Release&utm_medium=Article&utm_term=Funding) wurde von Runway Growth Capital und der Olayan Group angeführt. Das neue Kapital wird CloudPays kontinuierliche Innovation globaler End-to-End-Zahlungsangebote für Unternehmen unterstützen, die den Bedarf an integrierten, für die moderne Arbeitswelt geeigneten Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsdiensten sowie Mitarbeiterlösungen decken.CloudPay zeigt weiterhin ein hohes zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und prognostiziert ein Umsatzwachstum von rund 40 % für 2022, wobei das Unternehmen derzeit 2,5 Millionen Gehaltsabrechnungen pro Jahr weltweit verarbeitet. Infolgedessen hat das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl erhöht und vor Kurzem seinen eintausendsten Mitarbeiter willkommen geheißen."Wir sind überzeugt, dass sich CloudPay an einem Wendepunkt seines Wachstums befindet, was dies zu einem großartigen Zeitpunkt macht, strategisch zu investieren", sagte Nicholas Briody, Director of Direct Private Equity, Americas, The Olayan Group. "Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um aus den Anforderungen des modernen Arbeitsplatzes an Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsdiensten Kapital zu schlagen. Das Wachstum von CloudPay im Jahresvergleich war stark, und wir haben Vertrauen in seine Vision und die Managementfähigkeiten seiner Geschäftsführung, die Innovation weiter voranzutreiben.""Die Zahlungsabwicklung ist eine entscheidende Funktion für jedes Unternehmen. CloudPay hat mit der Bedienung einer beeindruckenden Liste globaler Blue-Chip-Kunden seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt", sagte Brian Sapp, Managing Director von Runway Growth Capital. "Wir freuen uns, unsere Beziehung zu vertiefen und das Wachstum von CloudPay weiter zu unterstützen."Anfang dieses Jahres wurde eine neue Partnerschaft mit Visa Direct angekündigt, die schnelle und sichere Gehaltszahlungen auf jede Debit- oder Kreditkarte ermöglicht und den traditionellen Gehaltsabrechnungsprozess um Tage verkürzt. Die Nachfrage nach der Lösung Earn Wage Access (EWA) von CloudPay ist ebenfalls stark gestiegen, und es wurden neue Partnerschaften mit Innovatoren wie HR platform und HiBob auf den Markt gebracht.Paul Bartlett, CEO von CloudPay, erklärte: "Es ist eine spannende Zeit für die Welt der Gehaltsabrechnung. Als ein Berufsfeld, das in der Vergangenheit in seiner Spur eingefahren war, erleben wir einen Wandel, da die Nachfrage nach globalen und skalierbaren Lösungen wächst, die von leistungsstarker Technologie untermauert werden. Die Gehaltsabrechnung endet herkömmlicherweise mit der Ausgabe des Gehaltszettels, doch mehr als 90 % unseres neuen Geschäfts umfasst jetzt zusätzlich zur Gehaltsabrechnung auch Zahlungsdienste. Unternehmen sehen auch den Vorteil, dass sie ihren Mitarbeitern Flexibilität bieten können, wann und wie sie bezahlt werden - insbesondere in der Krise der Lebenshaltungskosten. In diesem Umfeld ist Innovation gefragt, und dort konnte CloudPay unseren Kunden mit Lösungen wie der Pay-on-Demand-App und neuen Geldbewegungsmethoden einen echten Mehrwert bieten."Unser Fokus darauf, die Norm infrage zu stellen, indem wir umfassende Zahlungslösungen auf der ganzen Welt anbieten, hat zu dieser neuen Finanzierung geführt, und ich freue mich, die Unterstützung unserer Investoren zu haben, um die Expansion des globalen Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsgeschäfts von CloudPay fortzusetzen. Wir sind begeistert, was unsere Pläne für 2023 betrifft."Informationen zu CloudPayZahlungsprozesse für Mitarbeiter haben weitreichende geschäftliche Konsequenzen und erfordern moderne Lösungen und vertrauenswürdige Experten auf der ganzen Welt. CloudPay verbindet alle Prozesse der Bezahlung von Mitarbeitern - einschließlich Gehaltsabrechnung, Zahlungen und On-Demand-Zahlungen - über eine einheitliche Plattform, die in mehr als 130 Ländern und mit 168 Währungen verfügbar ist. Die Experten von CloudPay helfen globalen Unternehmen, bewährte Praktiken zu implementieren, Veränderungen zu navigieren, Abläufe zu optimieren und das Mitarbeitererlebnis zu verbessern, und leiten sie mit Klarsicht und Sorgfalt in Richtung der umfassenden Zahlungszufriedenheit, die Mitarbeiter verdienen.

Kontakt:
Sadie McGrath
sadie@bluesky-pr.com
+44 (0)1582 797958