Frankfurt am Main, GERMANY, Oct. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arthur D. Little (ADL) hat heute einen englischsprachigen Report über die zukünftigen und teilweise schon stattfindenden Veränderungen im Gesundheitswesen und die Auswirkungen dieses tiefgreifenden Wandels auf die Life-Sciences- und Versicherungsbranche veröffentlicht. Um den Wandel aus mehreren Perspektiven zu betrachten, haben Arthur D. Little und Munich Re, ein führender Anbieter von Rückversicherungs-, Erstversicherungs- und versicherungsbezogenen Risikolösungen, ihre Expertise und Empfehlungen gebündelt.



Die Kombination aus einer alternden Bevölkerung, einer sich verändernden Lebens- und Arbeitswelt, von technischen Innovationen in der Datenverarbeitung und -analyse sowie von aktuellen Fortschritten bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten, wird nicht nur das Gesundheitswesen, sondern auch unsere Lebensweise dramatisch verändern. Die Gesundheitssysteme und die Gesellschaft insgesamt müssen sich daher auf diese Innovationen vorbereiten, um zielgenaue Vorsorge und größere Resilienz bei den Herausforderungen der Zukunft zu gewährleisten.

Disruptive Entwicklungen wie die Digitalisierung, weitreichende Fortschritte in der Medizintechnik und neueste Erkenntnisse in den Life Sciences greifen in einem beispiellosen Ausmaß ineinander. Folglich legt der Report dar, wie alle Akteure des Ökosystems zusammenarbeiten müssen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen: Innovationen schneller für Patienten bereitzustellen und die Grenzen der Versicherbarkeit zu verschieben.

Der Report beschreibt die Auswirkungen der Transformation und bietet Einblicke, Imperative und strategische Erkenntnisse sowohl für die Versicherungs- als auch für die Life-Sciences-Branche. Dabei liegt der Fokus auf fünf Schlüsselbereichen des Gesundheitswesens:

Digitale Gesundheit

Fortschrittliche Therapeutika und neue Paradigmen

Die Macht der Gene & Omics

Die Zukunft der geistigen Gesundheit

Das Risiko der nächsten Pandemie



Dr. Ulrica Sehlstedt, Managing Partner und Global Practice Leader, Healthcare & Life Sciences bei Arthur D. Little, kommentiert: "Innovation revolutioniert jeden Schritt der Patientenreise. Dies betrifft alle Akteure in der Life-Sciences- und Gesundheitsbranche, einschließlich der Versicherungsunternehmen. Das gesamte Ökosystem muss zusammenarbeiten, um positive Lösungen zu finden und aktuelle und zukünftige Risiken zu mindern. Deshalb freuen wir uns, dass Munich Re dazu beigetragen hat, unser Wissen, unsere Erfahrung und unsere Perspektiven in diesem ausführlichen Report zusammenzuführen."

Dr. Franziska Thomas, Partnerin und Leiterin der Healthcare und Life Sciences Practice Deutschland, ergänzt: "In den letzten beiden Jahren haben sich viele Bereiche in der Medizin - und in der Gesellschaft - enorm verändert und Trends beschleunigt. Die Behandlung von Patienten verändert sich, sie wird personalisierter und zugleich dezentraler. Dieser Report zeigt, dass nur durch die Konvergenz aller Bereiche des Ökosystems Gesundheit Lösungen entstehen, welche den sich schnell ändernden Bedürfnissen der Patienten gerecht werden."

Der vollständige Report mit Beiträgen von ADL und Munich Re kann unter Tomorrow's life sciencesheruntergeladen werden.