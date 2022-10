Das Unternehmen ist einer der führenden Spezialisten für CAD/CAM/CAE/PDM/BIM-Lösungen. Solche Lösungen sorgen dafür, dass Industriemaschinen effizienter und Produktentwicklungen beschleunigt werden. Das Geschäftsmodell ist skalierbar und wächst organisch im langjährigen Durchschnitt um 10 %. Im dritten Quartal beschleunigte MuM nochmals nach oben. Umsatz + 24 %, operativer Gewinn + 37 %, Nettogewinn + 40 %. Über das Gesamtjahr ergibt das im Ergebnis die stärksten neun Monate der Firmengeschichte und eine Prognoseerhöhung für 2022. Für 2023 liegt das Nettogewinn-Ziel weiter bei 1,64 - 1,81 € je Aktie, also relativ zu den 2021 erzielten 1,26 € in der Bandbreite der ursprünglichen 2-Jahres-Prognose von + 14 bis 20 % pro Jahr, jedoch voraussichtlich im Jahr 2022 mit etwas steilerem und 2023 mit etwas flacherem Zuwachs.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 43.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Licht und Schatten bei SAP++ ORACLE: Ehrgeizige Ziele++ MORPHOSYS unter Druck++ GLOBE LIFE: Versicherungsschutz für die ganze FamilieBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info