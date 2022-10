EQS-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Personalie

coinIX GmbH & Co. KGaA: Gero Wendeborn wird neuer CEO der coinIX GmbH & Co. KGaA



27.10.2022 / 14:23 CET/CEST

Hamburg, 27. Oktober 2022 - Die persönlich haftende Gesellschafterin der coinIX GmbH & Co. KGaA, die coinIX Capital GmbH, hat zum 1. November 2022 mit Gero Wendeborn einen neuen Geschäftsführer bestellt, der die Funktion des Chief Executive Officers (CEO) der Gesellschaft übernehmen wird. Die bisherige CEO, Susanne Fromm, scheidet auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen zum 31.12.2022 aus der Geschäftsleitung aus.

