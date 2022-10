Die Deutsche Bank hat die Markterwartungen für das dritte Quartal trotz der schwierigen Marktlage übertroffen. Das honoriert Goldman Sachs mit einem neuen Kursziel. Die w:o Community ist insgesamt etwas verhaltener.

Die Bank meldete einen Nettogewinn von circa 1,2 Milliarden Euro für das vergangene Quartal. Analysten gingen im Durchschnitt von 827 Millionen Euro aus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs erhöhte das Kursziel für die Deutsche Bank nach den Quartalszahlen in einem Research-Bericht von 16,70 auf 18,20 Euro. Das Papier stufte sie erneut mit "Kaufen" ein. Analyst Chris Hallam glaubt, dass "die schwungvolle Geschäftsentwicklung, mit der die Bank besser abgeschnitten habe als erwartet, ein Zeichen für die kommende Entwicklung" sei.

Von den guten Quartalszahlen hatte sich so mancher Anleger eine größere Kursreaktion erhofft. Der wallstreet:online-User Bierfreund fragt sich zum Beispiel, was noch passieren muss, damit die Rakete endlich zündet:

Bierfreund : Sehr gutes Ergebnis - ich bin gespannt, auf welche Gedanken die Ampelregierung nun kommen wird, um die Gewinne noch stärker abzuschöpfen. […] Ich frage mich, was noch passieren muss, damit die Rakete endlich zündet. Zu dem überaus guten Ergebnis kommt heute eine weitere Zinserhöhung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Hat das vielleicht etwas mit der Tochter der Deutschen Bank zu tun oder wird die Aktie mit Gewalt unten gehalten? Nach dem positiven Start hätte ich nicht mit so einer Bauchlandung gerechnet.

TeamJapanisch: Wir haben so viele Quartale gehabt, in denen die Deutsche Bank die Markterwartungen übertroffen hat. Sie erzielt Ergebnisse wie in Zeiten, in denen der Kurs vielfach höher stand. Trotzdem dümpeln wir um die neun Euro herum. Ein vernünftiger Wert wäre wohl eher 50 Euro. Komplett lächerlich, wie lange die Aktie heruntergedrückt wird. Sie ist massiv unterbewertet.