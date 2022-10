Nach monatelanger Talfahrt senden die deutschen Chemie-Aktien wieder Lebenszeichen. Denn es gibt Hoffnung in verschiedenen Bereichen. Lohnt sich jetzt der Einstieg?Sie wird kommen, womöglich sogar früher als erwartet: die Gaspreisbremse. Für Unternehmen, die riesige Mengen an Erdgas benötigen, ist sie ein Segen. Daher verwundert es nicht, dass die Aktienkurse von Firmen wie BASF, Evonik & Co nach Verkündung der Details der eilig gestrickten Entlastung für Bürger und Wirtschaft direkt kräftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...