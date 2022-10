Kulmbach (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins im Euroraum um weitere 75 Basispunkte auf jetzt 2,0 Prozent erhöht, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Es sei der zweite große Zinsschritt in Folge, den der Markt aber so erwartet habe. Die erste Reaktion an den Aktienmärkten falle uneinheitlich aus. Der Euro halte sich knapp oberhalb der Parität. ...

