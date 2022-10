Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neuer Themen-ETF: Unternehmen mit Fokus auf Kreislauf- und Abfallwirtschaft - FondsnewsSeit Mittwoch ist ein neuer Exchange Traded Fund von VanEck auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der VanEck Circular Economy UCITS ETF (ISIN: IE0001J5A2T9, WKN: A3DVNE) biete ein Engagement in Unternehmen weltweit, die zum Recycling oder anderen Formen der Ressourceneffizienz beitragen würden. Dabei würden vorwiegend Unternehmen in Betracht gezogen, die an der Kreislaufwirtschaft mitwirken würden. Dazu würden Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wasserreinigung und -aufbereitung, Abfallverwertung und Biokraftstoffe, Abfallmanagement einschließlich (Metall-)Recyclingdienstleistungen gehören. Der Referenzindex beinhalte zurzeit 30 Unternehmen aus 14 verschiedenen Ländern. ...

