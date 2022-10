In den USA heißt der Maßstab für Wechselrichter ENPHASE ENERGY. Der Konkurrent zur europäischen Nr. 1 SMA SOLAR entwickelt sich sehr erfolgreich weiter zu einer Art One-Stop-Shop, d. h. man versteht sich als genereller Lösungsanbieter für alle Sachverhalte rund um die Photovoltaik bzw. die Versorgung privater Haushalte mit selbst produziertem (und gespeichertem) Strom. Auch SMA verfolgt diesen Ansatz.



ENPHASE hat nun starke Zahlen zum Q3 vorgelegt. Und wurde dafür an der Börse mit einem Tagesplus von rund 9 % belohnt. Aber auch für die weiteren Pläne. In den USA wird ENPHASE bis zu sechs weitere Fertigungslinien aufbauen und will damit vom sogenannten Inflation Reduction Act der Biden-Administration profitieren. Im zweiten Halbjahr 2023 soll die neue Produktion anlaufen, so CEO Badri Kothandaraman.



Zur Belohnung zählen auch neue Kursziele. Etwa von Cowen: Statt 278 nun 335 $. Der wirtschaftlich schwache Rahmen wird die Solarnachfrage nicht oder kaum abschwächen, vermuten auch weitere Analysten.



Im bisherigen Jahresverlauf wurde erneut deutlich, wie wichtig die Erneuerbaren (schon) sind. Mit + 58 % hat die "ENPH"-Aktie dies auch im Kurs umgesetzt. Der enge Konkurrent SMA blieb im gleichen Zeitraum bei rund 13 %. SCHNEIDER ELECTRIC ist nicht ganz vergleichbar, der Konzern ist in der Elektroinstallation mit einem großem Nachhaltigkeits-Anspruch unterwegs, was sich im künftigen Kursverlauf noch niederschlagen dürfte.



