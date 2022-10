Die LUFTHANSA erlebte in den vergangenen zweieinhalb Jahren die größten Turbulenzen ihrer Geschichte. Nur mit Staatshilfe konnte sie aufgefangen werden. Diese ist inzwischen getilgt, was zeigt, wie schnell das LUFTHANSA-Management wieder zur Normalität zurückgefunden hat. Fakt ist: 7,8 Mrd. € Marktwert stehen für gerundet 29 Mrd. € Konzernumsatz (zivil und Fracht). Ein klarer Gewinn gilt als sicher, unabhängig vom Verlauf möglicher neuer Turbulenzen. Die Gründe von Herrn Kühne sind nachvollziehbar. Er ist der beste Kenner dafür, wie Logistik (Spedition, Seefracht und Luftverkehr) korrespondiert und werthaltig als Investment wird. Wir folgen den erweiterten Investments von Herrn Kühne.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 43! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 43 u.a.:++ Die Berichtssaison erweist sich als echter Qualitätstest++ Drei DAX-Adressen sind gekippt++ MENSCH UND MASCHINE eilt von Rekord zu Rekord++ K+S mit Mini-KGV - Jetzt einsteigen?++ 2G ENERGY - Erlösprognose bestätigt++ ASML treibt den Halbleitersektor anIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info