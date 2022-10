DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 CH/Holcim Ltd , Trading Update 3Q *** 06:30 NL/Airbus SE, Ergebnis 3Q (07:00 Telefonkonferenz) 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:00 CH/Swiss Re Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK) *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq 2. Quartal: +0,5% gg Vq *** 07:30 FR/Privater Verbrauch September PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-3,8% gg Vj *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 9 Monate (14:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz) *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q 08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q *** 08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+5,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+6,4% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/+6,2% gg Vj *** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate *** 09:00 AT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,0% gg Vj 2. Quartal: +1,5% gg Vq/+6,8% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober HVPI PROGNOSE: +8,4% gg Vj zuvor: +9,0% gg Vj 09:30 DE/Bundesrat, Plenarsitzung, Berlin *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vq 2. Quartal: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vj 2. Quartal: +1,7% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Oktober 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 4Q 10:20 DE/PSI Software AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober 11:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen (3. Runde) in der Metall- und Elektroindustrie NRW 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 92,5 zuvor: 93,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,0 zuvor: -0,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -27,6 Vorabschätzung: -27,6 zuvor: -28,8 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+9,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+8,9% gg Vj *** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q *** 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:30 US/Exxon Mobil Corp, ausführliches Ergebnis 3Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+10,1% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+10,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+10,9% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vm/+10,9% gg Vj *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +1,2% gg Vq 2. Quartal: +1,3% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Oktober PROGNOSE: 59,8 1. Umfrage: 59,8 zuvor: 58,6 *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober ===

